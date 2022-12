Resende entrega Prêmio Macedo Miranda na próxima sexta - Divulgação

Publicado 14/12/2022 18:00 | Atualizado 14/12/2022 20:39

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM), promove na próxima sexta-feira (16), a entrega do Prêmio Macedo Miranda 2022 para artistas e instituições que contribuem para o fortalecimento da cultura no município. A premiação será a partir das 19h no Parque das Águas.

Criado em 1999, o Prêmio Macedo Miranda é uma forma de homenagear anualmente os propagadores da cultura no município, além de reconhecer o trabalho artístico-cultural de profissionais da região. "Em 2022, retomaremos o formato original com um premiado por categoria", explica o presidente da Casa da Cultura, Thiago Zaidan.

Confira as categorias e vencedores:

Dança: Tatiana Nahon;

Música: Claudia Martins;

Artes Plásticas: Antonio Leão;

Literatura: Laís Amaral;

Teatro: Angelo Tramezzino;

Cultura Popular: Projeto Black Charme, comandado pelos DJ’s Birinha e Claudinho;

Fotografia: Bernardo Rodrigues;

Patrimônio Histórico e Memória: Casa Claudionor Rosa;

Audiovisual: Programão de Sábado, exibido aos sábados pela TV Rio Sul, afiliada Globo.