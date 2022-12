Pérolas Negras inicia plantio de árvores por cada gol marcado - Divulgação

Publicado 13/12/2022 17:12

Como parte do projeto socioambiental "A cada gol marcado = 100 árvores", a Academia de Futebol Pérolas Negras iniciou, na segunda-feira (12), o plantio das duas mil mudas no entorno do Rio Alambari, no Centro de Treinamento do time, na Serrinha do Alambari, em Resende.

A atividade contou com a participação de alunos da Escola Municipal Adelaide Lopes Carvalho, que receberam instruções do técnico ambiental Luiz Octávio e participaram do processo de plantio de diversas mudas.

Além dos estudantes, a atleta da equipe feminina, Thais Almeida, de 26 anos, também participou. A atacante marcou sete gols na temporada. Por isso, é responsável pelo plantio de 700 árvores. As mudas são nativas da Mata Atlântica e foram doadas pela Cedae.