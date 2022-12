Publicado 13/12/2022 09:00 | Atualizado 13/12/2022 16:24

Um motorista de um carro foi rendido por um bandido armado e teve pertences pessoais roubados na segunda-feira (12) em Resende. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada pelo ladrão quando parou em um semáforo da Avenida Gustavo Jardim, no Centro.

Depois disso, o criminosos assumiu a direção do veículo e seguiu até a Via Dutra, onde deixou a vítima e o veículo. Ele fugiu levando uma mochila, um celular e a chave do carro, além de documentos e dinheiro em espécie do motorista.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.