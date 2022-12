Publicado 16/12/2022 16:19

Uma viatura da Polícia Militar (PM), que estava estacionada na frente do Posto de Policiamento Comunitário (PPC), no bairro Cidade Alegria, em Resende, teve o vidro quebrado após um suspeito atirar uma pedra contra o local. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16). Ninguém ficou ferido.

Segundo a PM, os agentes ouviram um barulho de algo sendo arremessado na porta do PPC e, em seguida, um estouro de vidro. Quando saíram do posto viram o suspeito fugindo. O vidro havia sido estourado por uma pedra enrolada em uma meia. Uma outra atingiu a porta do posto, mas não causou danos.

O crime foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende, que passa a investigar o caso. A viatura da PM passou por uma perícia. O caso foi registrado como dano ao patrimônio público. Até o momento, ninguém foi preso.