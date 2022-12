Publicado 15/12/2022 19:47

Um homem usando tornozeleira eletrônica foi preso, nesta quinta-feira (15), por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu no bairro Elite.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante a abordagem, o suspeito, de 38 anos, apresentou nervosismo. Por conta disso, ele acabou confessando que tinha uma bolsa com drogas no tapete do carro.

Os policiais apreenderam 168 pinos de cocaína, nove cigarros de maconha, pinos vazios, além de um celular e dinheiro. Durante revista no homem, os agentes também encontraram mais 15 pinos de cocaína dentro da cueca.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde o homem está à disposição da Justiça. O veículo também ficou apreendido, assim como o material entorpecente.