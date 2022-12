PRF divulga balanço do primeiro dia da Operação Rodovida - Divulgação

Publicado 16/12/2022 07:00 | Atualizado 16/12/2022 16:42

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um balanço do primeiro dia da Operação Rodovida realizada na quinta-feira (15) na sede da 7° Delegacia em Resende e também na saída da cidade na altura do km 310 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Ao todo, 39 multas foram aplicadas, seis Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) recolhidos, quatro veículos removidos e uma ocorrência criminal. Além disso, mais de 150 pessoas participaram das palestras.

A Operação já é tradicional no país. Acontece entre o fim de ano e o próximo carnaval. A PRF pretende ampliar a fiscalização no trânsito, aumentar a presença e a disponibilidade dos policiais nas estradas e rodovias, em locais e horários com maior concentração de registros de acidentes.

Durante a ação, prevista para acontecer até 26 de fevereiro de 2023, serão realizadas atividades de educação e fiscalização de trânsito, voltadas para as condutas de risco dos condutores e passageiros. A escolha das datas se justifica pelo aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais, em função das férias escolares e das festividades alusivas ao Natal, Réveillon e Carnaval.