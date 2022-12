Feira de Adoção de Animais acontece no próximo domingo - Raimundo Brasil

Publicado 16/12/2022 17:00 | Atualizado 16/12/2022 17:53

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza no próximo domingo (18) mais uma edição da Feira de Adoção de cães e gatos. O evento acontece em frente ao parcão do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, entre 9h e 12h.

Segundo o diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, todos os animais adotados têm castração garantida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) a partir dos seis meses de idade. Para adotar, o novo tutor precisa ser maior de idade e levar o RG e comprovante de residência atualizado