Publicado 20/12/2022 14:00 | Atualizado 20/12/2022 14:36

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende realiza, nesta terça-feira (20), às 19h, o 3ª Recital Solidário – Minha Voz, Minha Vida, na Igreja do Rosário, situada na Rua do Rosário, no Centro Histórico. A entrada é gratuita.



O recital contará com apresentações musicais dos corais do município. Além disso, os moradores podem doar brinquedos que serão entregues para a população carente da cidade.