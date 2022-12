Motorista embriagado é preso após causar acidente e não prestar socorro às vítimas - Redes Sociais

Publicado 19/12/2022 14:00 | Atualizado 19/12/2022 18:14

Um motorista foi preso por dirigir embriagado, causar um acidente e não prestar socorro às vítimas no domingo (18) em Resende. O caso aconteceu na Estrada Resende-Riachuelo.

De acordo com a Polícia Civil, o homem bateu em uma motocicleta onde estavam uma mulher e o filho dela. Ele fugiu do local do acidente e não prestou socorro às vítimas.

A mulher e o filho, de 39 e 14 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Emergência, onde estão internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

O motorista foi localizado e levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por lesão corporal culposa, embriaguez, fuga do local do acidente e omissão de socorro.