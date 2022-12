Flávio Bolsonaro recebe homenagem da Câmara de Resende - Divulgação/CMR

Publicado 20/12/2022 10:00 | Atualizado 20/12/2022 15:36

Em visita à sua cidade natal, o senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu, na segunda-feira (19), uma homenagem da Câmara Municipal de Resende. A moção de louvor foi feita no início da sessão legislativa e contou com a presença dos vereadores e do deputado estadual Anderson Moraes (PL).

Durante o encontro, ele destacou a importância da cidade para sua formação. Declarou que irá trabalhar para dar mais estrutura ao aeroporto de Resende, de forma a transformá-lo em uma referência não só no que diz respeito ao transporte de passageiros, mas também ao de carga. “A ideia é trazer mais desenvolvimento e ajudar a criar empregos na região”.

Nas redes sociais, Flávio relembrou os recursos enviados para o município. "No Orçamento de 2020 a 2023, destinei o valor de R$ 3,5 milhões para a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Resende (Apmir), R$ 870 mil para a Santa Casa de Misericórdia e uma motoniveladora para atender a área rural da região."

Depois da sessão, o senador também participou da inauguração da ala anexo à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Apmir, que levou o nome de sua avó paterna, Olinda Bonturi Bolsonaro, falecida em janeiro desse ano. “É um privilégio que Deus nos deu ajudar o local onde nascem os resendenses. Estou aqui com a minha outra avó, dona Aparecida, para inaugurar esta ala com recursos financiados por emendas parlamentares de minha autoria em parceria com o governo federal".