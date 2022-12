Publicado 21/12/2022 10:00 | Atualizado 21/12/2022 14:05

Um homem, de 35 anos, suspeito de furtar dois botijões de gás de cozinha da casa de um policial militar foi preso em Resende na terça-feira (20). O caso aconteceu no bairro Ipiranga.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o subtenente comentou em um grupo de WhatsApp sobre o furto na casa dele. Durante a troca de mensagens, os moradores do bairro enviaram imagens de um homem que estaria cometendo furtos no bairro. O suspeito foi localizado pelo policial e confessou ter furtado os botijões, que foram recuperados.

Ainda durante a abordagem, o homem confessou ter furtado um botijão de uma outra casa e que havia vendido para um morador do bairro Itapuca. Os policiais foram até o outro endereço e também recuperaram o objeto furtado.

O suspeito foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por furto. O homem, de 64 anos, que comprou o botijão furtado vai responder em liberdade por receptação.