Publicado 21/12/2022 09:00 | Atualizado 21/12/2022 13:52

Um homem, de 27 anos, foi baleado na noite de terça-feira (20) em Resende. A tentativa de homicídio aconteceu na Rua Ari Guimarães, no bairro Novo Surubi.



De acordo com a Polícia Militar (PM), a namorada do homem disse que quatro homens passaram em um carro e efetuaram os disparos. Um dos tiros atingiu o ombro. Ele foi socorrido por vizinhos para o Hospital de Emergência, onde está internado.

O caso está sendo investigado pela 89ª DP de Resende. Ainda segundo a PM, o homem tem uma passagem por tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso.