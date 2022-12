PRF recupera ave silvestre na Via Dutra, em Resende - Divulgação

Publicado 21/12/2022 07:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na terça-feira (20) uma ave silvestre dentro de um carro na Via Dutra, em Resende. O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.

Segundo a PRF, a gaiola com a ave, da espécie coleiro, estava no assoalho do veículo do banco do passageiro. Como o motorista não tinha nenhum registro do animal, o pássaro foi apreendido e encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa.

Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, o motorista assinou um TCO e foi liberado em seguida.