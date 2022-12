Menino atingido por motorista embriagado tem morte cerebral constatada - Divulgação

Publicado 22/12/2022 16:47 | Atualizado 22/12/2022 17:10

O menino Luis Arthur dos Santos Pinto, de 14 anos, atingido por um motorista embriagado no último domingo (18) em Resende, teve a morte cerebral constatada na quarta-feira (21). A informação foi confirmada pela família, que autorizou a doação de órgãos. O paciente está sendo mantido ligado a aparelhos até que a cirurgia aconteça. A previsão é que o procedimento seja realizado na noite desta quinta-feira (22) no Hospital de Emergência de Resende.

O pai de criação, Renato de Faria Moura, define o adolescente como espetacular. "Era um menino bom para todo mundo, muito estudioso, inteligente, obediente. Vai fazer muita falta. Tinha acabado de passar para o 9º ano e fazia um curso militar porque era a área que ele queria seguir".

Renato fala da decisão de doar os órgãos em meio a dor da perda. "Depois que recebemos a informação da morte cerebral conversamos em família e decidimos. Mesmo depois de tanto sofrimento, é a forma dele continuar fazendo o bem, de fazer outras pessoas sobreviverem", completa.

Arthur dos Santos, estava acompanhado da mãe, Naira Lima Santos, de 32 anos, em uma motocicleta. Eles tinham acabado de sair de uma farmárcia, no bairro Manejo, e seguiam para casa, na região do Acesso Oeste, quando foram atingidos por um carro em alta velocidade . O menino sofreu traumatismo craniano e estava em estado grave. A mãe sofreu diversas escoriações e teve alta na quarta-feira (21).

Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro teria ingerido bebida alcoólica em uma casa de festas antes do acidente. Ele foi localizado ainda no domingo, preso em flagrante e levado à 89ª Delegacia Policial de Resende. O homem foi autuado por lesão corporal culposa, embriaguez, fuga do local do acidente e omissão de socorro. Ele continua preso.