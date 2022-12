Publicado 22/12/2022 17:23

Um ciclista, de 42 anos, ficou ferido em um acidente com um carro na tarde desta quinta-feira (22) na Via Dutra, em Resende. O caso aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, no km 310.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava saindo da rodovia para entrar em um posto de combustível quando colidiu com a bicicleta, que vinha em sentido contrário.

A vítima foi levada para o Hospital de Emergência de Resende, mas a unidade não informou o estado de saúde do paciente.