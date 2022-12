Pacientes do Hospital de Emergência recebem cantata de natal - Raimundo Brasil

Publicado 23/12/2022 18:00 | Atualizado 23/12/2022 19:45

Os pacientes internados no Hospital de Emergência de Resende recebem no próximo sábado (24), véspera de Natal, uma cantata como uma ação de humanização hospitalar. A celebração acontece às 9h com os profissionais da unidade médica.

Os profissionais irão percorrer todos os setores do HME, visitando pacientes e acompanhantes. Na terça-feira (20), também aconteceu uma Cantata de Natal realizada pelos profissionais da Santa Casa de Misericórdia.