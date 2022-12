Confira as vagas de estágio no CIEE de Resende - Reprodução internet

Publicado 27/12/2022 16:08

A unidade de Resende do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com quatro vagas abertas de estágio. Os interessados devem se dirigir à Rua Nicolau Taranto, n° 197, no bairro Campos Elíseos, com o cadastro atualizado no site do órgão. Confira as vagas abaixo:

- Administração (2)

- Engenharia de Produção (1)

- Engenharia Mecânica (1)

O currículo também pode ser enviado pelo e-mail resende@cieerj.org.br. A vaga desejada deve estar no campo de assunto. Para mais informações, o universitário pode ligar para o telefone (24) 3354-1410.

Durante esta última semana do ano, a unidade de Resende fica aberta até quarta-feira (28), das 9h às 17h. O atendimento será retomado na próxima segunda-feira (2), no mesmo horário.