Pelé esteve em Resende para inaugurar academia com seu nomeDivulgação

Publicado 29/12/2022 21:23

O maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé, morto nesta quinta-feira (29), já esteve em Resende. No dia 11 de novembro de 2018, ele inaugurou uma academia com o seu nome na Estrada da Comunidade Terra Livre. O local é um centro de formação de atletas de futebol.

A Pelé Academia é uma parceria com o Resende Futebol Clube. São seis campos de futebol, um deles de grama sintética e um outro exclusivo para goleiros. Além disso, a infraestrutura do local conta com academia, vestiário, dormitórios para os jogadores, mini-auditório e sala de recreação.

Na época, com 78 anos, o tricampeão mundial havia se submetido a duas cirurgias no quadril e estava de cadeira de rodas. Mesmo debilitado, ele deu uma entrevista coletiva e reuniu centenas de pessoas, entre crianças, jornalistas e fãs.

Durante o evento, Pelé recebeu várias homenagens. Entre elas, uma estátua de tamanho natural, que foi instalada em frente ao Centro de Treinamento (CT), e as apresentações da Orquestra de Cordas da Secretaria Municipal de Educação e do Coral do Colégio Municipal Getúlio Vargas.

Questionado sobre a escolha de Resende para sediar um projeto tão importante, Pelé explicou que já conhecia a cidade e que acreditava no seu potencial: “Além de já conhecer Resende, tenho grandes amigos aqui, e decidi criar este CT porque acredito que está na hora do Brasil se reerguer, de dar a volta por cima. Estamos dando a nossa contribuição”, afirmou.