Jovem é preso por receptação de motocicleta em Resende Divulgação

Publicado 30/12/2022 11:22

Um jovem, de 24 anos, foi preso por receptação de uma motocicleta na quinta-feira (29) em Resende. O caso aconteceu no bairro Fazenda da Barra III.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamentos, os agentes foram recebidos a tiros por suspeitos que fugiram. Não houve confronto.

Na Rua Araxá, os policiais cercaram uma casa próximo de onde os suspeitos teriam se escondido. Um jovem saiu da residência com as mãos para cima. Ele diz ter se assustado com os tiros.

Os agentes entraram na casa e apreenderam dois rádios comunicadores, dois carregadores, um simulacro de pistola e 30 caixas de linha, que ele não soube explicar a origem.

Na casa, também foi encontrada um motocicleta sem placa. Em consulta pelo chassi, foi constatado que o veículo era roubado. O jovem foi levado para a 89ª DP de Resende, onde foi autuado por receptação.