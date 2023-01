Em clássico regional, Resende é goleado pelo Volta Redonda - André Moreira/Resende FC

Publicado 25/01/2023 21:46

O Resende foi derrotado por 5 a 1 pelo Volta Redonda na noite desta quarta-feira (25) em partida válida pela 4° rodada do Campeonato Carioca 2023. O jogo, considerado um clássico da região Sul Fluminense, foi realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Pedrinho, no primeiro minuto de partida, abriu o placar e Lelê, aos três e 13 minutos, ampliou para os donos da casa. O Resende diminuiu aos 16 minutos com Rayne. O Voltaço voltou a marcar aos 31 minutos, novamente com Pedrinho.

No segundo tempo, os donos da casa ampliaram a vantagem com Ricardo Sena. Na próxima rodada, o Gigante do Vale recebe a Portuguesa-RJ no domingo (29), às 15h30, no Estádio do Trabalhador.