Museu de Arte Moderna de Resende abre 50º Salão da Primavera - Divulgação

Museu de Arte Moderna de Resende abre 50º Salão da PrimaveraDivulgação

Publicado 27/10/2023 09:00 | Atualizado 27/10/2023 10:51

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda abre nesta sexta-feira (27), às 19h, no Museu de Arte Moderna, o 50º Salão da Primavera. O público poderá visitar a exposição de 30 de outubro até 21 de dezembro, de segunda a sexta, das 10h30 às 17h, na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico. A entrada é gratuita.

O júri convidado para avaliar as obras inscritas, selecionar e premiar os vencedores foi composto por Sônia Siqueira, Sérgio Ornellas e Gustavo França. Ao todo, foram apresentados 139 trabalhos de 63 artistas, em formatos diversos, como pintura, escultura e fotografia. Ao final da avaliação, o júri selecionou para o salão 54 obras de 35 artistas.

Na abertura do salão, serão entregues os prêmios de aquisição (obras que passam a fazer parte do acervo) e as menções honrosas outorgadas pelos jurados. A diretora do MAM de Resende, Carmen Aguiar, explica a importância da premiação. "Uma parte considerável do nosso acervo foi formado por obras premiadas nos últimos 50 anos através do Salão da Primavera. São três prêmios em dinheiro oferecidos pela Prefeitura, Câmara e Casa da Cultura".

OS PREMIADOS NO 50º SALÃO DA PRIMAVERA

Prêmio de Aquisição ‘Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda’:

Ao artista Márcio Périgo, pelo conjunto da obra: “ Buarquianas número 52”; “Buarquianas número 66”; “Buarquianas número 72”, - Gravura em metal. Buril e água tinta, medindo 20 x 15 cada uma. – São Paulo/SP

Prêmio de Aquisição ‘Altamiro Pimenta’/Prefeitura de Resende:

À artista Carol Ambrósio, pela obra: “ Ostra feliz não faz pérola”, Assemblage, medindo 80 x 13 x 13 cm – São Paulo/SP

Prêmio ‘Engenheiro Eitel César Fernandes’/Câmara Municipal de Resende:

Ao artista Wilson Anastácio, pelo conjunto da obra: “ Alma” e “Africanize”, de técnica mista medindo 42 x 34 cm cada uma – Resende/RJ

Menções Honrosas:

1. Bernardo Rodrigues pela obra: “Fotógrafo Laboratorista”, Fotografia, 54 x 42 cm – Resende/RJ

2. Cazoba pela obra: “Os amantes”, Acrílica sobre papel e metal, 100 x 62 cm – Quatis/RJ

3. Di Rinaldi pela obra: “F1”, carvão sobre papel, 92 x 62 cm – Resende/RJ

4. Fernando Correia pelo conjunto da obra: “Estudo de padrões”, “Prelúdio”, objeto, 40 x 30 e 30 x 25 cm – São Paulo/SP

5. Fernando Gusmão pela obra: “ Mundo indígena”, Aquarela, 44 x 53,5 cm – Rio de Janeiro/RJ

6. João Pedro de Vilhena pela obra: “Rob”, acrílica, 95 x 73 cm – Penedo (Itatiaia)/RJ

7. Klaus Lopes pela obra: “Anjo feliz”, escultura abstrata em madeira e ferro, 57 x 46 cm – Resende/RJ

8. Luci Huth pelo conjunto da obra: “Interferência” e “Trigal”, Xilogravura, 29 x 29 cm e 44 x 36 cm – Itatiaia/RJ

9. Marcelo Abreu pela obra: “Libert”, óleo sobre tela, 35 x 27 cm – Resende/RJ

Selecionados para a exposição:

1. Ana Luiza Neves Rody – Resende/RJ

2. Ana Luiza Varella Franco – Rio de Janeiro/RJ

3. Ana Maria Lambert da Cunha – Volta Redonda/RJ

4. Antonio Geraldo Ferreira – Volta Redonda/RJ

5. Carlos Humberto Versiani Formaggini – Itatiaia/RJ

6. Carlos Ruggi Bomfim – Itatiaia/RJ

7. Carolina Bühler Alvez – Itatiaia/RJ

8. Cecília Bianco Rosas – Resende/RJ

9. Cesar Lugão – Volta Redonda/RJ

10. Claudia Fernandes Moraes – Resende/RJ

11. Conrado Micke Moreno – Resende/RJ

12. Franciele Siqueira Monteiro Frech – Itatiaia/RJ

13. Gelson Mallorca – Resende/RJ

14. Julia Mateus Dias Moraes – Resende/RJ

15. Leandro de Queirós Vieira – Resende/RJ

16. Maria Ilda Trigo – São Paulo/SP

17. Monica Souza Marques – Pindamonhangaba/SP

18. Thiago Henrique Ferreira – Itatiaia/RJ

19. Natália da Silva Correia Silveira – Itatiaia/RJ

20. Renato Ribeiro Aguiar – Resende/RJ

21. Rita Abrão – Rio de Janeiro/RJ

22. Rita Penedo – Barra Mansa/RJ

23. Simone Oliveira de Faro M. de Almeida – Resende/RJ

24. Tatiana Isabel Gallo Cipoli – São Paulo/SP