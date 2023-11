Homem é preso por tentativa de homicídio em Resende - Divulgação

Publicado 07/11/2023 10:13

Um homem, de 37 anos, foi preso por tentativa de homicídio contra uma atendente de um restaurante em Resende. O caso aconteceu na segunda-feira (6) no bairro Paraíso.

Segundo a Polícia Militar (PM), um policial de folga identificou o homem em atitude suspeita no pátio de um posto de combustível, próximo ao restaurante. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 9 mm com seis munições e um carregador.

A vítima, de 41 anos, procurou a 89ª DP de Resende e informou que o homem havia apontado a arma para ela e puxado o gatilho por duas vezes. Não houve disparo porque não tinha munição na câmara, apenas no carregador.

O homem foi preso e autuado por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.