Resende realiza 1º Fórum Municipal de Saúde da População Negra Divulgação

Publicado 28/11/2023 08:30 | Atualizado 28/11/2023 09:06

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Resende realizam nesta quarta-feira (29) o 1º Fórum Municipal de Saúde da População Negra. O evento será das 9h às 12h, na Câmara Municipal de Resende, no Centro.

Com o tema “O Racismo e seus efeitos na Saúde”, o fórum irá abordar a forma como o racismo institucional e cultural podem afetar a saúde através de estereótipos, preconceito e discriminação racial. O evento é voltado para profissionais da rede da saúde

A palestra será mediada pelo psicólogo coordenador de Equidade da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Celso de Moraes Vergne, junto com a enfermeira sanitarista, Izaide Ribeiro. Os profissionais de saúde podem efetuar a inscrição no evento preenchendo o formulário no link