Resende realiza vacinação antirrábica neste sábado - Raimundo Brasil

Resende realiza vacinação antirrábica neste sábadoRaimundo Brasil

Publicado 18/10/2024 12:00 | Atualizado 18/10/2024 15:39

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende realiza neste sábado (19) uma nova etapa da campanha de vacinação antirrábica. As equipes estarão em cerca de 19 localidades para aplicar o imunizante em cães e gatos.

Para receber a vacina os cães e gatos precisam ter o mínimo de três meses de vida e estar em boas condições de saúde. Os tutores devem ser maiores de 18 anos e apresentar um documento de identificação com foto. Vale reforçar que os tutores devem levar os cães em guias ou coleiras, e os gatos devem estar em caixas ou gaiolas para evitar fugas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3360-9690 ou 3381-9802.

Confira os pontos e horários da vacinação antirrábica:

Universidade Estácio de Sá - 9h às 16h

Ipiranga 1 e 2 - em frente à ASPR - 9h às 12h

Montese 1 e 2 - Praça Marechal Mascarenhas de Moraes - 9h às 12h

Monet e Morada do Castelo - Quadra próxima à Estação de Tratamento - 13h às 16h

Vila Araújo e Campos Elíseos - Praça do Trenzinho - 13h às 16h

Novo Surubi - Posto de saúde do Novo Surubi - 9h às 16h

Surubi Velho - Posto de saúde Surubi Velho - 9h às 16h

Centro, Lavapés, Morro do Machado e Morro do Batista - Posto do Estado- 9h às 16h

Liberdade, Nova Liberdade e Santa Cecília - Posto de saúde Liberdade - 9h às 16h

Vila Julieta e Manejo - Tobogã (Centro de Convivência do Idoso) - 9h às 16h