As vagas são limitadas e as matrículas poderão ser realizadas até a próxima quinta-feira, dia 4Foto: Carina Rocha
Resende abre novas turmas para cursos gratuitos de educação inclusiva e acessibilidade
As vagas são para Braille e Deficiência Intelectual devem ser preenchidas até o dia 4 de setembro
Resende abre novas turmas para cursos gratuitos de educação inclusiva e acessibilidade
As vagas são para Braille e Deficiência Intelectual devem ser preenchidas até o dia 4 de setembro
Resende promove fórum municipal da pessoa em situação de rua
Tema da 8ª edição são os "Desafios e estratégias no atendimento em situação de rua: uma abordagem integral"; Veja como se inscrever
Prefeitura de Resende oferece cursos culturais gratuitos em parceria com a Firjan
Iniciativa beneficia crianças a partir de 4 anos de idade
Defensoria Pública da União inaugura atendimentos em Resende
Após a ação, DPU vai seguir de portas abertas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h
Resende lança 'Contrata + Brasil' e facilita contratação de Meis para serviços na prefeitura
Programa do Governo Federal permitirá que microempreendedores individuais prestem serviços de forma rápida e simplificada à gestão municipal
Resende oferece ciclo de capacitações para profissionais do turismo da região
Iniciativa é do SEBRAE em parceria com as Prefeituras de Resende e Itatiaia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.