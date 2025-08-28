As vagas são limitadas e as matrículas poderão ser realizadas até a próxima quinta-feira, dia 4 - Foto: Carina Rocha

Publicado 28/08/2025 14:22

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAE), está com inscrições abertas para a segunda edição de 2025 dos cursos de Braille e atenção à Deficiência Intelectual. As vagas são limitadas e as matrículas poderão ser realizadas até às 23h59 do dia 4 de setembro. São 50 vagas para cada modalidade e ambos os cursos serão ministrados de forma online.

O início do curso de Deficiência Intelectual está previsto para o dia 11 de setembro, com aulas ministradas às quintas-feiras, às 18h30. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/45PrvmL. Já as inscrições para o curso de Braille devem ser feitas através do formulário https://bit.ly/3HTWmXq. As aulas serão realizadas sempre às quintas-feiras, a partir do dia 12 de setembro, também às 18h30. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de respostas recebidas pelos formulários.

"Os cursos representam o compromisso da Prefeitura de Resende em promover a acessibilidade e a inclusão na educação, ampliando o acesso ao conhecimento e à comunicação para todos", destacou a secretária municipal de Educação, Rosa Frech.

Para mais informações sobre os cursos e o processo de inscrição, os interessados podem entrar em contato com o CEMAE/SME pelo telefone (24) 3354-3559 ou com a Superintendência de Planejamento Educacional Estratégico pelo telefone (24) 3381-4888.