A programação vai contar com uma agenda cultural com diversos shows musicaisFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 16:15

Resende - A Vila da Fumaça se prepara para receber, entre os dias 28 e 31 de agosto, a 25ª edição do Torneio Leiteiro, um dos eventos mais tradicionais do calendário rural de Resende. A programação inclui as tradicionais ordenhas, realizadas diariamente no Galpão Leiteiro da Vila da Fumaça, além de uma agenda cultural com diversos shows musicais.



Realizado pela Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Superintendência de Eventos, em parceria com a Emater-Rio, é esperado mais de mil pessoas por dia prestigiando a competição, que, neste ano, contará com a participação de 26 vacas leiteiras, disputando o título de grande campeã. Segundo a secretária de Desenvolvimento Rural, Soraia Balieiro, o evento vai além da disputa leiteira.

"O Torneio Leiteiro da Vila da Fumaça é uma grande celebração da vida no campo. É a valorização do trabalho dos nossos produtores, a troca de experiências e o fortalecimento da nossa comunidade rural", destacou.



A abertura, na quinta-feira (28), terá apresentação de Diego & Rominho. Na sexta (29), quem anima o público é a banda Zero Bala. O sábado (30) será de duplas atrações, com Fábio Satim e Rafaela Daher. Já o encerramento, no domingo (31), acontece após a premiação, com o show de Edson Costa.



Confira a programação completa:

Quinta-feira (28)

Chegada das vacas

20h: Esgota

20h: Modão com Diego e Rominho



Sexta-feira (29)

8h: 1ª Ordenha

20h: 2ª Ordenha

21h30: Zero Bala



Sábado (30)

8h: 3ª Ordenha

20h: 4ª Ordenha

20h30: Fábio Satim

22h: Rafaela Daher



Domingo (31)

8h: 5ª Ordenha

11h: Premiação

12h30: Edson Costa