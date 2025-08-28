A programação vai contar com uma agenda cultural com diversos shows musicaisFoto: Divulgação
Realizado pela Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Superintendência de Eventos, em parceria com a Emater-Rio, é esperado mais de mil pessoas por dia prestigiando a competição, que, neste ano, contará com a participação de 26 vacas leiteiras, disputando o título de grande campeã. Segundo a secretária de Desenvolvimento Rural, Soraia Balieiro, o evento vai além da disputa leiteira.
A abertura, na quinta-feira (28), terá apresentação de Diego & Rominho. Na sexta (29), quem anima o público é a banda Zero Bala. O sábado (30) será de duplas atrações, com Fábio Satim e Rafaela Daher. Já o encerramento, no domingo (31), acontece após a premiação, com o show de Edson Costa.
Confira a programação completa:
Quinta-feira (28)
Chegada das vacas
20h: Esgota
20h: Modão com Diego e Rominho
Sexta-feira (29)
8h: 1ª Ordenha
20h: 2ª Ordenha
21h30: Zero Bala
Sábado (30)
8h: 3ª Ordenha
20h: 4ª Ordenha
20h30: Fábio Satim
22h: Rafaela Daher
Domingo (31)
8h: 5ª Ordenha
11h: Premiação
12h30: Edson Costa
