As vacinações serão aos sábados das 12h às 18h - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 14/10/2025 13:59

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer uma série de vacinas para a população aos sábados do mês de outubro, visando atingir o público que não consegue comparecer aos postos de saúde durante a semana. A vacina será aplicada no Resende Shopping, nos dias 18 e 25, das 12h às 18h, sendo que nos dias 4 e 11 etapas já foram realizadas,

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão oferecidas as imunizações contra Covid, Influenza e as doses de todo o calendário de vacinação, exceto BCG e Dengue. A pasta ressalta que a oferta depende do estoque municipal. As doses estarão disponíveis no terceiro andar do shopping, o mesmo da praça de alimentação.

Para se imunizar, basta ter em mãos CPF ou Cartão SUS, e a caderneta de vacinação para atualizá-la com as vacinas atrasadas. O secretário municipal de Saúde, Ricardo Graciosa, destaca a importância da imunização em horário e local atípico.

- Sabemos que muitas pessoas encontram dificuldades para comparecer aos postos de saúde em dias de semana, seja por compromissos profissionais ou outras demandas individuais, embora o recomendado seja sempre manter a vacinação em dia. Por isso, aproveitamos a circulação de pessoas em um shopping da cidade para atingir pessoas que possam estar em um momento de lazer. As imunizações são rápidas e fazem toda a diferença nos cuidados com a saúde da nossa população - explicou o secretário.

Em caso de dúvidas, mais informações sobre a imunização, aos sábados no Resende shopping, podem ser obtidas por telefone. O número de contato é o (24) 99978-2260.