A unidade recebeu cinco novos respiradores destinados ao Centro de Terapia Intensiva (CTI)Foto: Carina Rocha

Publicado 30/10/2025 15:28

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue investindo na modernização do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori. Recentemente, a unidade recebeu cinco novos respiradores destinados ao Centro de Terapia Intensiva (CTI), ampliando a capacidade de atendimento e o suporte aos pacientes em estado grave.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares e somam mais de R$ 324 mil, recursos aplicados na melhoria dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

Os respiradores são essenciais para o cuidado de pacientes que não conseguem respirar espontaneamente, necessitando de ventilação mecânica, seja como forma de substituição ou de auxílio ao processo respiratório natural.

O Hospital de Emergência vem passando por um amplo processo de modernização e humanização, com o objetivo de oferecer um atendimento cada vez mais eficiente, seguro e acolhedor para pacientes e acompanhantes.

"A chegada desses novos respiradores representa mais um avanço importante para a estrutura do Hospital de Emergência. Com equipamentos modernos e equipe capacitada, conseguimos oferecer um atendimento mais seguro e humanizado aos pacientes em estado crítico, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade da saúde pública de Resende", destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa.