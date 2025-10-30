A unidade recebeu cinco novos respiradores destinados ao Centro de Terapia Intensiva (CTI)Foto: Carina Rocha
Hospital de Emergência de Resende recebe novos respiradores e amplia capacidade de atendimento
Investimento de mais de R$ 324 mil será utilizado em pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva, garantindo mais segurança aos pacientes
Hospital de Emergência de Resende recebe novos respiradores e amplia capacidade de atendimento
Investimento de mais de R$ 324 mil será utilizado em pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva, garantindo mais segurança aos pacientes
UPA 24h de Resende realiza primeira captação de córneas da história da unidade
Momento histórico foi concretizado na última terça-feira (28)
Prefeitura de Resende retoma obras do Hospital do Câncer
Obras foram paralisadas no início do ano, após o rompimento de contrato com a antiga empresa por atrasos no cronograma
Resende distribui mais de 200 óculos para crianças pelo programa Ver e Viver em parceria com ArcelorMittal
Iniciativa beneficiou mais de 1500 alunos em todas as etapas do projeto de saúde ocular em 2025
Inscrições para oficinas da Fundação Confiar 2026 serão abertas em novembro
Período para inscrições vai do dia 10 ao dia 14 de novembro, na sede do Confiar
Prefeitura de Resende garante funcionamento dos serviços essenciais no feriado prolongado de dia do servidor público no dia 28
Mesmo com o ponto facultativo na segunda-feira (27), equipes da saúde e outros setores seguirão em atividade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.