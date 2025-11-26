O público poderá conferir as mostras até 19 de dezembro - Foto: Divulgação

O público poderá conferir as mostras até 19 de dezembroFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 16:14

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Cultura, abre, no próximo dia 27, às 14h, no Museu de Arte Moderna de Resende, uma dupla exposição em seus salões expositivos. Os artistas plásticos Daniel Ribeiro e Raphael Fava encerram um ano de muitas atividades no MAM de Resende. O público poderá conferir as mostras até 19 de dezembro, sempre de segunda a sexta, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

A exposição de Daniel Ribeiro, intitulada ‘Cem Anos de Solidão na Palma da Minha Mão’, descreve em imagens o universo de Macondo, a mítica cidade do clássico livro de Gabriel Garcia Márquez, mas também o ‘realismo mágico’ que Daniel percebe em Visconde de Mauá, região que conheceu há 18 anos. Colômbia e Mauá se encontram no trabalho do artista.

Já em ‘Eros Tropical’, exposição de Raphael Fava, artista plástico de Volta Redonda, o público estará diante do ‘abstracionismo contemporâneo’ que já o premiou no Salão das Artes Agulhas Negras, no próprio MAM. O trabalho de Fava usa a cor e a forma para criar sua poética visual, evocando atmosferas táteis e densas, numa vertigem visual que convida o público a uma imersão.

Para o secretário de Cultura, professor Wilson, a Dupla Exposição no Museu de Arte Moderna de Resende é uma oportunidade única do público conhecer dois grandes artistas.

- São dois artistas com trabalhos distintos, mas que se comunicam com o público pela força e poética de suas obras. Eu recomendo uma visita ao museu para conhecerem esses dois grandes artistas plásticos - disse.

O Museu de Arte Moderna de Resende funciona na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico de Resende. Maiores informações ou agendamentos pode ser feitos pelo telefone (24) 3360-6155 ou pelo e-mail: mam.resende@gmail.com