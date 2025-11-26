O público poderá conferir as mostras até 19 de dezembroFoto: Divulgação
Museu de Arte Moderna de Resende abre dupla exposição a partir de 27 de novembro
Obras de Daniel Ribeiro e Raphael Fava poderão ser vistas até 19 de dezembro
Museu de Arte Moderna de Resende abre dupla exposição a partir de 27 de novembro
Obras de Daniel Ribeiro e Raphael Fava poderão ser vistas até 19 de dezembro
Grande Final do 'III Concurso Poetas das Agulhas Negras' acontece nesta quarta-feira, dia 26
Apresentações serão no teatro do Espaço Z, a partir das 19h
Fórum Municipal debate ações de combate ao trabalho infantil em Resende
Evento acontece no próximo dia 27 de novembro e reúne profissionais da saúde e assistência social
Prefeitura de Resende firma convênio com Pestalozzi para ampliar atendimentos a crianças e adolescentes com deficiência e transtorno do espectro autista
Objetivo da ação é fortalecer a atenção especializada e oferecer acompanhamento de qualidade aos moradores de Resende
Resende é escolhida para sediar etapa do SPRIX Championship 2025, campeonato internacional de programação
Projeto envolve 16 escolas, com participação de cerca de 600 alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, acompanhados de 25 professores-mentores
Resende lança 1º concurso de fotografia ambiental 'Retratos do Meu Rio'
Iniciativa, direcionada a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, tem inscrições abertas até 7 de novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.