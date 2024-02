Estelionatários procurados pela polícia - Foto: Reprodução

Publicado 28/02/2024 09:27 | Atualizado 28/02/2024 09:28

Rio Bonito - Uma dupla de golpistas fez uma mulher idosa de 82 anos de vítima em um estabelecimento comercial no centro da cidade nesta terça-feira (27).

Segundo informações, os elementos - que já estão sendo procurados - o crime se deu no caixa eletrônico de uma drogaria, e aconteceu da seguinte forma: na fila do caixa eletrônico um dos elementos observou a senha da senhora e após a vítima utilizar o caixa, um alerta na tela foi emitido de que para usar novamente a tela que ela havia deixado aberta, o cartão deveria ser inserido e junto com ele a senha que o meliante já havia decorado.

Então o elemento disse pra senhora que ela deveria inserir novamente o cartão na máquina para "fechar" a tela da conta dela, e no momento que a idosa fez isso, enquanto ela conversava com o criminoso outro meliante trocou o cartão dela por um falso que, então ela retirou o cartão falso compense fosse o dela, guardou o cartão e foi embora.

Com a senha decorada e o cartão da vítima em mãos, os golpistas acessaram a conta bancária da senhora e sacaram mais de R$ 5 mil reais.

Horas mais tarde a vítima percebeu o golpe e registrou o caso na 119ª.DP no centro da cidade.

Câmeras de vigilância registraram os rostos dos sujeitos que já estão sendo procurados.