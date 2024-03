Momentos antes do acidente - Foto: Reprodução câmera de vigilância

Momentos antes do acidenteFoto: Reprodução câmera de vigilância

Publicado 13/03/2024 12:03 | Atualizado 13/03/2024 12:22

Rio Bonito - No fim da tarde desta terça-feira (12) um homem em uma motocicleta sofreu um grave acidente na região central da cidade.

Segundo populares e imagens de câmeras de vigilância que registraram a cena, o motociclista veio em cheio na direção da Ponte do Motorista e caiu com o veículo em cheio dentro do Rio.

Ainda segundo informações de testemunhas que presenciaram o acidente, parecia que o piloto nem tentou desviar a motocicleta.

O homem foi socorrido, porém não se tem informações sobre o estado de saúde do indivíduo.