Paulinho Maconha é presoFoto: Reprodução NBR

Publicado 15/03/2024 16:54 | Atualizado 15/03/2024 16:54

Rio Bonito - Agentes da Polícia Civil da 119ª DP prenderam nesta quinta-feira (14) um criminoso condenado.

Os crimes praticados por Paulo Cesar de Araújo Queiroz, vulgo "Paulinho Maconha" foram na cidade de Tanguá.

"Paulinho Maconha" roubou automóveis, invadiu (junto com comparsas) uma fazenda no bairro Coqueiros e rendeu uma família durante horas, os mantendo reféns e com armas de fogo os ameaçava de morte.

Agora ele está preso e a disposição do sistema prisional.