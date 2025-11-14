Drogas apreendidas - Foto: Jornal O Dia

Publicado 14/11/2025 13:31

Rio Bonito - Uma operação do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) interrompeu, na manhã desta quinta-feira (14), o que a Polícia Militar classificou como um transporte de “carga pesada” de drogas dentro de um ônibus da Auto Viação 1001 na RJ-124, em Rio Bonito.

Três mulheres foram presas durante a abordagem realizada na altura do km 13, em frente ao Posto 1.3, por volta das 8h40.

De acordo com o CPRv, a equipe da 1ª Cia realizava uma fiscalização de rotina quando decidiu parar o coletivo após notar a atitude suspeita das passageiras. Na revista, os policiais encontraram com elas uma quantidade ainda não contabilizada de entorpecentes, descrita pela corporação como “farta”. A PM informou que o material seria destinado ao Comando Vermelho.

Segundo a Polícia Militar, uma das mulheres não possui anotações criminais, o que reforça a suspeita de que facções estejam utilizando mulheres sem antecedentes para tentar despistar o policiamento rodoviário.

O caso, inicialmente registrado como averiguação de atitude suspeita (código 90.007), foi reclassificado para tráfico ilícito de drogas. As detidas foram encaminhadas para a 119ª DP (Centro de Rio Bonito), onde o flagrante foi formalizado.

Após o registro, o material apreendido foi levado ao PRPTC de Araruama para perícia. A Polícia Civil vai investigar a origem da droga, o trajeto planejado e outros possíveis envolvidos no esquema.