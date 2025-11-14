Drogas apreendidasFoto: Jornal O Dia
CPRv aborda ônibus, prende três mulheres transportando drogas em Rio Bonito
Os entorpecentes estariam sendo levados para a Região dos Lagos
CPRv aborda ônibus, prende três mulheres transportando drogas em Rio Bonito
Os entorpecentes estariam sendo levados para a Região dos Lagos
Sargento conhecido pelo combate ao tráfico é executado por criminosos de Tanguá
O oficial da Polícia Militar Flávio Teixeira, integrava a Patamo do Cabeça Branca, o crime ocorreu pouco depois do militar sair do serviço.
Traficante mais procurado de Rio Bonito é capturado em operação da Polícia Civil após cerco em mata
A captura foi resultado de uma ação estratégica do setor de inteligência, coordenada pelo delegado Renato Perez
Dupla é flagrada com grande quantidade de drogas e rádio transmissor em ação policial em Rio Bonito
Os dois elementos foram presos, o caso aconteceu na Estrada Velha da Posse, durante um patrulhamento da Polícia Militar
Cerco policial termina com recuperação de carro roubado na BR-101, em Rio Bonito
Veículo foi localizado minutos após o crime graças à ação conjunta de duas companhias do 35º BPM
Ação conjunta termina com dois suspeitos detidos e celulares roubados recuperados em Rio Bonito
Polícia Militar e Guarda Municipal frustram tentativa de venda de aparelhos roubados no Centro da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.