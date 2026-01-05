Foragido preso pela PM em Rio Bonito - Foto: Jornal O DIA

Publicado 05/01/2026 16:10 | Atualizado 05/01/2026 16:10

Marica - Um passageiro foi preso durante uma abordagem do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) realizada no bairro de Boa Esperança, na rodovia que liga Rio Bonito a Região dos Lagos, durante uma ação do DPO que já tradicionalmente é conhecido por ter Policiais Militares com alta performance em prender criminosos foragidos ou traficantes de passagem pelo município levando drogas para a Região do Lagos.

Segundo informações, a guarnição abordou um veículo que passava pelo local e na abordagem no veículo nenhum material ilícito foi encontrado com os ocupantes nem no interior do automóvel.

Porém após a verificação da documentação dos passageiros, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos passageiros.



Diante da situação, ele foi conduzido à 119ª Delegacia de Polícia, onde a ordem judicial foi confirmada, o criminoso foi preso e está a disposição do sistema prisional.



A Polícia Militar informou que as ações de fiscalização do CPRv seguem sendo realizadas de forma constante nas rodovias, com foco na segurança viária e no cumprimento de decisões judiciais.