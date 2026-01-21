Momento da prisão do elemento preso por tráfico e receptação - Foto: reprodução TVM Brasil

Momento da prisão do elemento preso por tráfico e receptaçãoFoto: reprodução TVM Brasil

Publicado 21/01/2026 11:56 | Atualizado 21/01/2026 11:56

Rio Bonito - Uma ação de inteligência da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de Marlon Marins Candiano, apontado como gerente do tráfico de drogas da Praça Cruzeiro, no município de Rio Bonito, Região Metropolitana Leste Fluminense.

A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (20) e foi realizada por agentes da 119ª DP (Centro de Rio Bonito), vinculada à SEPOL/DGPI/4º DPA.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriam mandado de prisão expedido no processo nº 0802939.78.2025.8.19.0602.01.0002.16, referente aos crimes de tortura, ameaça e coação no curso do processo, sob coordenação da autoridade policial o Delegado Dr. Renato Perez.

Durante a abordagem, os investigadores identificaram que o veículo utilizado por Marlon apresentava sinal identificador adulterado.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o chassi do automóvel pertencia a um veículo roubado, com registro de ocorrência na 74ª DP, sob o R.O. 074-06633/2024.

Questionado sobre a procedência do carro, o suspeito confessou que teria realizado uma troca com um indivíduo conhecido pelo vulgo “Sapatinho”, além de pagar a quantia de R$ 3 mil.

Diante dos fatos, Marlon foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal, conforme o Registro de Ocorrência nº 119-00128/2026.

Segundo as investigações, o preso é considerado um criminoso de alta periculosidade, conhecido por atuar com extrema violência, impondo medo a moradores da região onde exerceria função de liderança no tráfico de drogas.

O autor permanece à disposição da Justiça e será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará custodiado.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate ao crime e lembra que denúncias podem ser feitas de forma anônima.