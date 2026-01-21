Momento da prisão do elemento preso por tráfico e receptaçãoFoto: reprodução TVM Brasil
Polícia Civil prende gerente do tráfico em Rio Bonito
Além de tráfico, o meliante foi preso preso por receptação e adulteração de veículo roubado o caso aconteceu na Praça Cruzeiro
Foragido da Justiça é preso por Policiais Militares em Rio Bonito
Policiais Militares do CPRv realizaram uma ação no bairro Boa Esperança e durante uma abordagem em um veículo um criminoso fugitivo foi encontrado
Foragido acusado de dois homicídios e ligado ao Comando Vermelho é preso em Rio Bonito
O elemento, um criminoso de alta periculosidade foi abordado por Policiais Militares no DPO de Boa Esperança em uma operação de rotina do CPRv
CPRv aborda ônibus, prende três mulheres transportando drogas em Rio Bonito
Os entorpecentes estariam sendo levados para a Região dos Lagos
Sargento conhecido pelo combate ao tráfico é executado por criminosos de Tanguá
O oficial da Polícia Militar Flávio Teixeira, integrava a Patamo do Cabeça Branca, o crime ocorreu pouco depois do militar sair do serviço.
Traficante mais procurado de Rio Bonito é capturado em operação da Polícia Civil após cerco em mata
A captura foi resultado de uma ação estratégica do setor de inteligência, coordenada pelo delegado Renato Perez
