Obras na Estrada dos Pinheiros vão melhorar o acesso às unidades de saúde e de ensino. - Foto: Rafael Campos

Publicado 10/06/2024 09:49

Rio Claro - Na última sexta-feira (7), foram inauguradas as obras de pavimentação asfáltica, drenagem e contenção em um trecho da Estrada dos Pinheiros, em Rio Claro. As intervenções custaram R$ milhões e foram realizadas entre o Governo do Estado e a Prefeitura.



"Não se governa para tijolo, parede ou só pensando em números. Se governa para o povo. Essas obras vão ajudar a população e nada disso seria possível sem a parceria com a prefeitura. O que faltava em antigos governos era o amor pelo interior. Esse é o meu compromisso. Tratar todos igualmente", destacou o governador Cláudio Castro, presente na inauguração.



A intervenção vai melhorar o acesso às unidades de saúde, como o Hospital Nossa Senhora da Piedade, e de educação, como o Colégio Estadual Fagundes Varela, o Centro Municipal de Ensino São José e o Colégio Raul Machado.

Também já foram concluídas no município obras de drenagem e pavimentação de trecho de 3,2 km da Estrada do Caminho Novo, no valor de R$ 3,5 milhões, e intervenções emergenciais de estabilização de encostas no bairro Santa Luzia, somando R$ 6,4 milhões.



Estão em execução ainda as obras de drenagem e a implantação de calçadas nas ruas Maçaranduba, Jequitibá, Araribá, Jacarandá, Jatobá e Caviúna, em Pouso Seco, no valor de R$ 1,3 milhão, e de drenagem e pavimentação em 1,7 km da Estrada Alto dos Negros, totalizando R$ 1,7 milhão.