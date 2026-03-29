Causas do acidente serão investigadas - Foto: Divulgação/PMERJ

Causas do acidente serão investigadasFoto: Divulgação/PMERJ

Publicado 29/03/2026 16:18

Rio Claro - Na manhã deste domingo (29), um avião de pequeno porte caiu e deixou dois homens mortos na Estrada de São João Marcos, na região de Passa Três, em Rio Claro. O acidente aconteceu por volta das 11h55.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local, as equipes constataram a queda da aeronave, que teria colidido contra um morro. As duas vítimas foram encontradas mortas, com os corpos carbonizados.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.