Gabinete de crise criado após as chuvas - Foto: Defesa Civil RJ

Gabinete de crise criado após as chuvasFoto: Defesa Civil RJ

Publicado 08/10/2026 14:32

A Prefeitura de Rio das Flores, no Sul Fluminense, decretou Situação de Emergência, classificada como Desastre Nível II, em razão dos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município na noite da última terça-feira (6). A medida permite que o Poder Público adote ações administrativas excepcionais e imediatas para atender a população afetada e executar serviços necessários à recuperação das áreas atingidas.

O decreto também possibilita ao município buscar recursos complementares do Governo Federal para ações de resposta, assistência às famílias e reconstrução dos locais afetados pelo temporal. A medida ocorre após a chuva provocar alagamentos, danos em imóveis e problemas na infraestrutura de diferentes localidades de Rio das Flores.





Entre os principais impactos registrados está o



O temporal fez com que famílias tivessem imóveis atingidos e perdessem móveis e outros pertences durante a passagem da chuva. Segundo informações da Defesa Civil Estadual, a cidade tem 5 pessoas desabrigadas, 43 desalojadas e 85 afetadas.Entre os principais impactos registrados está o transbordamento do córrego Manuel Pereira , que chegou a 3,72 metros, acima do nível considerado normal, de 2,95 metros. No bairro Saudade, uma ponte localizada em uma estrada vicinal foi destruída pela força da água, prejudicando a ligação entre uma área rural e a região urbana.O temporal fez com que famílias tivessem imóveis atingidos e perdessem móveis e outros pertences durante a passagem da chuva.

Defesa Civil Estadual envia donativos

Como parte das ações de assistência após o desastre, Rio das Flores recebeu nesta quinta-feira (8) duas carretas da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro com donativos destinados às famílias afetadas.



Ao todo, foram entregues 150 colchões, 150 kits de enxoval e 50 amarrados de água. Os materiais serão destinados às pessoas atingidas pelas chuvas e que necessitam de auxílio neste momento.



A chegada dos donativos ocorre enquanto o município mantém as ações de resposta aos impactos do temporal e de atendimento às famílias afetadas. A medida integra o suporte prestado pelo Estado após os danos registrados em diferentes pontos de Rio das Flores.



As aulas da rede municipal também foram retomadas normalmente nesta quinta-feira, após os transtornos provocados pelas chuvas.

Gabinete de crise

Um Gabinete de crise foi criado para as respostas ao ocorrido, reunindo o secretário de Defesa Civil, Cel. Tarcísio, o prefeito de Rio das Flores e representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Secretaria de Estado de Defesa Civil, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, agências municipais, Light e Corpo de Bombeiros, fortalecendo a resposta conjunta às ocorrências.