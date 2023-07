Arraiá Solidário acontecerá no Condomínio Bosque Beira Rio - Divulgação

Publicado 04/07/2023 12:34

Rio das Ostras - No próximo sábado, dia 8, em Rio das Ostras, será realizado o Arraiá Solidário, uma festa tradicional que tem como objetivo arrecadar agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno. O evento será aberto ao público e ocorrerá em um condomínio fechado no bairro Colinas.

Durante mais de 10 horas de festa, os participantes poderão desfrutar de comidas típicas, barracas de jogos e atrações musicais. O Arraiá Solidário acontecerá na Rua Dorival Caymmi, no Condomínio Bosque Beira Rio em Rio das Ostras, e a entrada é gratuita. O "Arraiá da Dra." contará com uma decoração temática que remeterá às festas tradicionais do Nordeste e promete surpreender com diversas atrações, incluindo uma super quadrilha.

A expectativa é receber cerca de 200 convidados para esse evento especial. Noeme Themoteo, advogada organizadora do Arraiá, expressou sua felicidade com a iniciativa, que começou como uma confraternização entre amigos e se transformou em um grande evento. As doações arrecadadas permitirão ajudar diversas famílias que estão necessitando de agasalhos neste período de frio.

Outro - A partir desta quinta, dia 22, a Secretaria de Assistência Social lança a Campanha do Agasalho, que disponibilizará cinco pontos de recolhimento. Interessados em aderir à campanha devem buscar os seguintes pontos: Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na praça Cláudio Ribeiro, Extensão do Bosque; Secretaria de Assistência Social, na rua Raul Seixas, Jardim Campomar; Fundação Rio das Ostras de Cultura, na Praça São Pedro, Centro; Prefeitura de Rio das Ostras, Loteamento Atlântica; Centro de Cidadania, rua das Casurainas (ao lado da UPA). Estes pontos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.