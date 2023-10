Moradores esperam que a Prefeitura tome medidas para resolver problemas - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2023 12:49

Rio das Ostras - A Rua São Rafael, localizada no bairro Village em Rio das Ostras, tem sido motivo de preocupação para os moradores devido à sua infraestrutura precária. Essa via desempenha um papel fundamental como uma das principais rotas de acesso à comunidade, mas as condições atuais estão longe de serem ideais.

Buracos frequentes ao longo da rua tornaram a condução e a locomoção pedestre desafiadoras e arriscadas. Em dias de chuva, a situação piora, com a formação de poças d'água que dificultam ainda mais a vida dos moradores. Por outro lado, em dias ensolarados, a poeira excessiva torna-se um problema de saúde pública, afetando o bem-estar da população.

A falta de calçamento adequado e uma infraestrutura básica de qualidade têm deixado os moradores frustrados. Muitos deles se sentem negligenciados pela Prefeitura de Rio das Ostras, pois os problemas persistem ao longo do tempo sem uma solução eficaz. Além de prejudicar a qualidade de vida dos residentes, essa situação tem implicações para a segurança e acessibilidade da região.

Os moradores esperam que as autoridades municipais tomem medidas imediatas para resolver esses problemas de infraestrutura, como a revitalização e pavimentação adequada da Rua São Rafael. Isso não apenas melhorará a qualidade de vida no Bairro Village, mas também contribuirá para um ambiente mais seguro e saudável para todos os seus habitantes.

Sobre os problemas apresentados na matéria, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio das Ostras, até a publicação deste material, nenhuma resposta foi enviada à redação.