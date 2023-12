Terrenos baldios acumulam lixo e mato alto, enquanto a iluminação pública é considerada inadequada. - Foto: Divulgação

Publicado 06/12/2023 16:46

Rio das Ostras - Moradores dos bairros Terra Firme e Verde Mares, em Rio das Ostras, expressam frustração com as condições precárias das ruas e pedem atenção urgente da Prefeitura. A Rua Carlos Chagas Filho, não asfaltada e repleta de buracos, é um exemplo citado, especialmente durante os períodos chuvosos, e muita poeira em dias de tempo seco. Além disso, terrenos baldios acumulam lixo e mato alto, enquanto a iluminação pública é considerada inadequada.

Hudson Silva, morador há mais de 10 anos, critica a falta de intervenção do poder público, observando que nenhuma máquina foi enviada para amenizar a situação. Ele destaca que as demais ruas do bairro enfrentam problemas semelhantes, evidenciando o abandono pelas autoridades. A falta de conservação e a presença de terrenos sujos representam riscos à saúde, com a atração de animais peçonhentos.

A iluminação pública é outro ponto levantado, com Hudson mencionando que, apesar da visita de uma equipe recentemente, nenhum reparo foi realizado. Ele destaca os riscos à segurança devido à falta de luz em trechos das ruas frequentados por trabalhadores noturnos. Raquel de Souza, dona de casa, destaca os desafios enfrentados durante as chuvas, com acesso difícil e riscos à saúde.

Sobre os problemas apresentado na matéria, a Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, esclarece que a empresa vencedora da licitação para obras nas localidades Terra Firme e Verdes Mares tem um prazo de 60 a 90 dias para apresentar o projeto executivo da obra e iniciar os trabalhos.

As obras estão dentro do cronograma previsto, e inclusive já foram iniciadas intervenções de drenagem em uma parte da localidade. Enquanto isso, o trabalho de manutenção de vias não pavimentadas é feito regularmente em toda a Cidade. Quanto à iluminação pública, uma nova empresa já iniciou o serviço de manutenção e atenderá todo o Município.