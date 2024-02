Os frequentadores, que antes buscavam o local para desfrutar da natureza e da pesca, agora se deparam com uma situação de abandono - Foto: Ilustração com Detalhe

Publicado 05/02/2024 13:16

Rio das Ostras - A Praia de Boca da Barra, em Rio das Ostras, conhecida por ser um local frequentado por turistas e moradores em busca de um espaço tranquilo para contemplar o mar e praticar a pesca, está longe de proporcionar uma experiência segura e agradável. O espaço público, sob responsabilidade da Prefeitura, apresenta diversos problemas de manutenção que colocam em risco a integridade das pessoas.

Entre os problemas evidentes, destacam-se a falta de ripas no piso, pregos expostos, madeira em estado de decomposição, ausência de medidas de segurança, limitação no espaço disponível, além da clara deterioração e falta de cuidados essenciais. Os frequentadores, que antes buscavam o local para desfrutar da natureza e da pesca, agora se deparam com uma situação de abandono.

O administrador Marcos Antônio expressou sua insatisfação com a situação. "Não há nenhum tipo de manutenção. Vim passear com minha sobrinha e nos deparamos com total abandono. Se a Prefeitura é a responsável por este espaço, deveria ser responsabilizada. O que não pode é o local permanecer assim, representando um perigo para todos", reclamou.

O descontentamento dos frequentadores é notório diante da falta de ações por parte do poder público. A negligência da Prefeitura em garantir a segurança e conservação do pier levanta questionamentos sobre a gestão dos espaços públicos destinados ao lazer e contemplação.

Sobre os problemas apresentados na matéria, a Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informa que estão em tramitação os processos para reforma dos píeres de Rio das Ostras.