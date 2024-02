De acordo com a Polícia Penal, o homem é reincidente do Sistema desde o ano de 2004 - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2024 16:25

Rio das Ostras - Um homem de 46 anos e uma mulher de 44 anos, que eram procurados pela Polícia Civil, foram presos no sábado (27) no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Ambos foram beneficiados no Natal com a Visita Periódica ao Lar, mas não retornaram às unidades prisionais na data determinada pela Justiça, em 30 de dezembro de 2023.

De acordo com informações da Polícia Penal, o homem possui histórico de reincidência no sistema desde 2004, sendo condenado por crimes como homicídio, tráfico de drogas e receptação. As evasões do sistema penal são recorrentes em sua prática criminosa. A mulher, por sua vez, estava evadida do Sistema Penitenciário desde 1º de dezembro de 2023 e foi localizada na comunidade Praia Âncora. Ela entrou no sistema em 2020 e responde por tráfico de drogas.

A captura do casal ressalta a importância do cumprimento das determinações judiciais relacionadas às saídas temporárias, visando garantir a segurança pública e evitar reincidências.