Localizado no anfiteatro da Lagoa do Iriry, o evento proporcionará uma atmosfera única para as apresentações - Foto: Ilustração

Publicado 06/02/2024 12:38

Rio das Ostras - O município de Rio das Ostras, reconhecido como a capital estadual do Jazz e do Blues, se prepara para receber uma atração única durante o Carnaval. O Carna Jazz, parte do aquecimento para o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, traz a promessa de oferecer uma experiência musical diferenciada nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro.

No dia 10, o palco receberá Suê Domingues, seguida por uma apresentação cativante do renomado cantor e gaitista Omar Coleman, representante da nova geração do blues e do R&B de Chicago.

Já no dia 11, o tributo a Elza Soares por Cláudia Falcão será seguido pela energia contagiante da Banda do Síndico, formada por membros da banda Vitória Régia, que acompanhou Tim Maia.

O encerramento, no dia 12, promete ser marcado pela fusão entre jazz e blues com Laretha Weathersby, uma das principais vocalistas femininas do blues nos anos 1990. Além disso, os Afroribeirinhos trarão os ritmos da região Norte do Brasil, como o carimbó, enaltecendo a cultura amazônica.

Localizado no anfiteatro da Lagoa do Iriry, o evento proporcionará uma atmosfera única para as apresentações, reforçando o compromisso de Rio das Ostras com a música de qualidade. O Carna Jazz é uma prévia do aguardado Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, que celebrará sua 20ª edição em 2024, durante o feriadão de Corpus Christi.