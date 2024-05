Eventos com atrações internacionais integram circuito e acontecem entre final de maio e junho - Foto: ilustração

Publicado 01/05/2024 21:52

Rio das Ostras - O som envolvente do jazz e do blues voltará a animar as encantadoras paisagens de Rio das Ostras e Barra de São João (Casimiro de Abreu), com a confirmação do festival anual que já se tornou uma tradição na região. O anúncio das datas e das atrações foi feito nas redes sociais do Sindicomércio e do próprio evento, gerando expectativas entre os amantes da boa música.

Em Rio das Ostras, o evento está agendado para acontecer entre os dias 30 de maio e 2 de junho, durante o feriadão de Corpus Christi. Enquanto isso, em Barra de São João, os shows estão programados para os dias 28 a 30 de junho.

Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio, ressaltou a importância do festival para a região, afirmando: "Este evento não é apenas uma celebração da música, mas também uma oportunidade para impulsionar o turismo e fortalecer a economia local", disse.

Os palcos em Rio das Ostras oferecerão uma variedade de experiências, desde apresentações matutinas na Concha Acústica, passando pelo encanto vespertino do Anfiteatro da Lagoa do Iririy, até o espetáculo noturno em Costazul, com dois palcos simultâneos recebendo talentos internacionais, nacionais e regionais. Enquanto em Barra de São João, o cenário será o Rio São João.

Entre as atrações internacionais confirmadas estão nomes de peso como o Richard Bona Group, James Carter Organ Trio, Tommy Castro & The Painkillers e Omar Coleman. Já entre os brasileiros, o público poderá apreciar o talento de artistas como Armandinho Macedo & Chico Chagas Quarteto e Celso Pixinga Jazz Quarteto. Além disso, está prevista uma emocionante homenagem a Cássia Eller, com a participação de Victor Biglione, Dudu Lima & Taryn.

Para aqueles que desejam conferir a programação completa, o Sindicato Patronal do Comércio Varejista – Sindicomércio disponibilizará todas as informações em suas redes oficiais.

O festival em Rio das Ostras e Casimiro de Abreu faz parte do circuito Sesc Jazz & Blues, que inclui outras cidades como Búzios, Paraty, Miguel Pereira e Ipiabas, garantindo um calendário repleto de boa música e momentos memoráveis para os amantes do jazz e do blues.

O evento, que conta com o apoio das autoridades locais por meio das secretarias de turismo, promete agitar os municípios e atrair uma legião de amantes da boa música.