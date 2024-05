Os assentos todos ocupados, pacientes em pé do lado externo do Pronto Socorro - Foto: Adriano Pereira / Cidade 24h

Rio das Ostras - Os moradores de Rio das Ostras têm enfrentado dificuldades para obter atendimento médico no Pronto Socorro Municipal, uma situação que tem gerado preocupação e revolta entre os habitantes locais. Recentemente, recebemos relatos de pacientes que enfrentaram longas esperas e escassez de médicos na unidade de emergência.



Apesar da presença de uma equipe composta por quatro médicos de plantão, muitos pacientes enfrentam dificuldades para serem atendidos. Com a capacidade da unidade frequentemente excedida e pacientes aguardando em pé do lado de fora, a situação é descrita como caótica e sobrecarregada.



"Os funcionários estão fazendo o melhor que podem para nos ajudar, mas claramente estão sobrecarregados. Alguns tentam resolver os problemas rapidamente, mas parecem não ter apoio suficiente. Seria fundamental contar com mais médicos disponíveis", comentou uma paciente que esperava atendimento desde as primeiras horas da manhã.

Outra paciente compartilhou sua frustração, descrevendo uma experiência semelhante na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). "Cheguei aqui com sintomas graves e estou esperando ser atendida há horas. É angustiante ver a falta de recursos e a lentidão no atendimento", disse.



Em resposta às preocupações da comunidade, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou uma nota em um site de notícias que denunciou o fato, informando que, nesta quinta-feira (2), o Pronto-Socorro contava com cinco médicos plantonistas em atendimento, sendo que dois estavam acompanhando pacientes que precisaram ser transferidos para outras unidades de saúde.





