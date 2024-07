Rio das Ostras recebe representantes da Unesco - Foto: Divulgação

Publicado 02/07/2024 10:45

Rio das Ostras - De 22 a 27 de julho, uma comissão da UNESCO visitará 16 municípios da Região dos Costões e Lagunas, no litoral Norte e Leste do Estado do Rio de Janeiro, para avaliar sua candidatura ao título de Geoparque Mundial. A inspeção visa explorar os atrativos turísticos, culturais e históricos locais, essenciais para o reconhecimento internacional.

Em Rio das Ostras, a visita ocorrerá no dia 24, das 16h às 17h30, quando a comissão conhecerá o Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba e artesanato produzido por artistas locais.

Desde 2010, a região formada por cidades como Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São Pedro da Aldeia e Saquarema vem buscando o reconhecimento como Geoparque, devido ao seu valor científico, educativo, turístico, histórico, pré-histórico e ecológico.

Cristiane Regis, presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, destacou a importância da visita. “A presença da UNESCO em nossa região é vital para promover nosso desenvolvimento cultural e científico. Vamos apresentar o único Museu de Sítio da área, nossa história e o trabalho cultural desenvolvido com nossos artistas. Este reconhecimento será um marco importante para o Geoparque Aspirante Costões e Lagunas”, afirmou Cristiane.