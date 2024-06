Cosme Luiz dos Santos foi julgado no Fórum de Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 28/06/2024 14:10

Rio das Ostras - Na tarde de quinta-feira (27), o Tribunal do Júri de Rio das Ostras sentenciou Cosme Luiz dos Santos, de 69 anos, a 17 anos e três meses de prisão pela morte de David Pires da Silva, um motociclista de 20 anos. O crime ocorreu em fevereiro de 2019, quando Cosme, após um desentendimento no trânsito, perseguiu e atropelou intencionalmente a vítima, causando sua morte instantânea.

David, que trabalhava em um posto de gasolina no centro de Rio das Ostras, estava voltando do trabalho em sua moto quando teve um breve incidente com o veículo de Cosme. Irritado, o chaveiro iniciou uma perseguição que resultou em uma colisão proposital, fazendo com que David perdesse o controle da moto e sofresse o acidente fatal.

Cosme Luiz dos Santos, que fugiu após o crime, foi posteriormente localizado e preso no Mato Grosso do Sul, onde estava escondido com familiares. Ele possuía um negócio de chaveiro no Trevo de Rio das Ostras. Durante o julgamento, os jurados concordaram com a acusação do Ministério Público, que sustentou que o atropelamento foi deliberado e motivado por raiva.

A defesa de Cosme tentou argumentar por uma sentença mais leve, alegando que o ato não foi premeditado. No entanto, os jurados mantiveram a posição de que a ação de Cosme foi intencional e resultou na trágica morte do jovem motociclista.