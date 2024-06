Evento acontece no Clube Beira Rio, às 19h, com show de Cadu Cetraro, quitutes diversos e área Kids para animar crianças e adultos - Foto: Ilustração

Publicado 28/06/2024 09:38 | Atualizado 28/06/2024 09:53

Rio das Ostras - Uma noite de muita música, alegria e solidariedade para as famílias riostrenses. Neste sábado (29), o Rotary Club de Rio das Ostras Costazul realizará um encontro beneficente, com objetivo de gerar fundos para ações sociais na cidade. O evento acontece no Clube Beira Rio, às 19h, com show de Cadu Cetraro, quitutes diversos e área Kids para animar crianças e adultos.

De acordo com o atual presidente do Rotary, Diego Ferreira Azarany, o evento tem o intuito de consolidar boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários, promovendo a boa vontade, confraternização e solidariedade em prol de uma cidade melhor e mais desenvolvida.

“Acreditamos que encontros como esse, que reúne pessoas com o mesmo propósito, são uma forma de estreitar novas pontes para ações sociais. Teremos neste sábado, uma noite de amizade e companheirismo, com música ao vivo e um ambiente confortável para toda família curtir e ajudar o próximo com doações de casacos e cobertores que, com certeza, vão aquecer o coração de muitas pessoas que precisam desse apoio em nosso município”, ressaltou Diego, lembrando que na ocasião também será feita a apresentação da nova mesa diretora para o ano rotário 2024/2025.

Além de música e área kids, a noite será regada a caldos e pizzas. O valor do ingresso é R$60,00, com água e refrigerante inclusos. Crianças de até cinco anos não pagam, e de 6 a 10 anos pagam meia entrada.

O Rotary Club de Rio das Ostras apoia ONGs com seus próprios projetos no município, como: Égide Portelinha, no Âncora; Pão e Peixe, em Nova Cidade; Abençoando Vidas, no Jardim Campomar; Pestalozzi, em Cidade Praiana; Autismo Natureza e Arte, em Floresta das Gaivotas; entre outras ações em parceria com escolas municipais, a Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e a UFF Rio das Ostras.

“Durante minha gestão, tive como principal missão fazer a diferença na vida do próximo e para isso, contei com parceria de ONGs locais. Tivemos algumas ações ao longo do ano, em que vivemos vários momentos e histórias especiais, como as festas que promovemos para mais de 200 crianças da Portelinha, com vários atrativos e arrecadação de brinquedos. Crie esperança no Mundo foi o tema rotário deste ano e com essas ações também criei esperança em mim. Não tem nada mais gratificante do que tirar o sorriso de uma criança com coisas tão simples. Contamos com toda a população de Rio das Ostras para mais uma noite especial neste sábado, que vai trazer outros lindos sorrisos em nossas comunidades”, concluiu Diego.

O evento beneficente acontece às 19h, no Clube Beira Rio, que fica na rua Ary Barroso, n° 288, no Bosque Beira Rio, Colinas. Mais informações pelos telefones/whatsapp: (22) 99844-3824 (Diego) ou (21) 98167-0081 (Fernanda).