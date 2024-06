Ele foi brutalmente assassinado durante um assalto no posto de gasolina onde trabalhava - Foto: Ilustração

Publicado 27/06/2024 12:49

Rio das Ostras - Na madrugada desta quinta-feira (27), Rio das Ostras foi novamente abalada por um trágico episódio de violência. Silvio Andrade Claro, de 47 anos, frentista respeitado e querido por todos no bairro Serramar, foi brutalmente assassinado durante um assalto no posto de gasolina onde trabalhava, situado na movimentada RJ-162. Testemunhas relatam que o crime ocorreu durante o fechamento do estabelecimento, quando criminosos armados invadiram o local exigindo dinheiro e pertences dos presentes.

Silvio, conhecido por sua integridade e bondade, foi descrito pelos colegas como uma pessoa dedicada ao trabalho e à família. Sua morte deixou a comunidade local consternada e revoltada com a escalada da violência na região. "Ele era um homem de bem, sempre disposto a ajudar. Foi uma perda irreparável para todos nós", lamentou um dos frequentadores do posto.

A Polícia Civil está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime. A população de Rio das Ostras clama por mais segurança e medidas efetivas para conter a criminalidade crescente na cidade, que tem visto um aumento preocupante em casos de assaltos, roubos, furtos e tráfico de drogas nos últimos meses.